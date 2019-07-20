Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США. Это нужно для повышения уровня сотрудничества в обеспечении безопасности региона, говорится в заявлении саудовского Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

К 2003 году командование США вывело практически все свои войска из страны. Со времен войны в Персидском заливе в Саудовской Аравии был расположен 10-тысячный военный контингент. Но после 2003 года в стране официально осталась лишь группа американских военных инструкторов, передает РИА Новости.

Разрешение Саудовской Аравии на размещение американской армии было дано во время конфликта США и Ирана.