Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.

"NOC подтверждает остановку добычи 290 тысячи баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

Остановка произошла на участке "Аль-Хамада", другой важный участок "Эль-Филь" работает в обычном режиме.

Причина остановки добычи не сообщается.

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