https://news.day.az/world/1139774.html На крупнейшем месторождении в Ливии приостановили добычу нефти
На крупнейшем месторождении в Ливии приостановили добычу нефти
Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.
"NOC подтверждает остановку добычи 290 тысячи баррелей в сутки", - говорится в сообщении.
Остановка произошла на участке "Аль-Хамада", другой важный участок "Эль-Филь" работает в обычном режиме.
Причина остановки добычи не сообщается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре