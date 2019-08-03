https://news.day.az/world/1144243.html Крупный пожар в центре Москвы: обрушилась часть здания - ВИДЕО
Крупный пожар в центре Москвы: обрушилась часть здания - ВИДЕО
В Сети опубликовано видео с местом пожара на территории бывшего хладокомбината в Москве. Об этом сообщает телеканал 360, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ролик снят с беспилотника, который пролетал над очагом возгорания.
На кадрах видно, как внутри здания, которое охвачено дымом, полыхает пламя.
Отмечается, что утренний пожар достиг площади в 5 тыс. кв.м. до того, как был ликвидирован.
В ходе ЧП здание было частично обрушено. При тушении пострадал один пожарный, он госпитализирован с травмой ноги.
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