В Сети опубликовано видео с местом пожара на территории бывшего хладокомбината в Москве. Об этом сообщает телеканал 360, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ролик снят с беспилотника, который пролетал над очагом возгорания.

На кадрах видно, как внутри здания, которое охвачено дымом, полыхает пламя.

Отмечается, что утренний пожар достиг площади в 5 тыс. кв.м. до того, как был ликвидирован.

В ходе ЧП здание было частично обрушено. При тушении пострадал один пожарный, он госпитализирован с травмой ноги.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!