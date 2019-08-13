Инфляция в США в июле выросла на 1,8% в годовом выражении, в месячном - на 0,3%. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства труда страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Опрошенные агентством Reuters аналитики при этом ожидали, что инфляция в годовом выражении составила в июле 1,7%, в месячном исчислении показатель совпал с прогнозом аналитиков.



В июне 2019 г. потребительские цены в стране выросли на 1,6% в годовом выражении, в месячном - на 0,1%.



Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в июле в месячном исчислении составила 0,3%, в годовом - 2,2%. Аналитики ожидали, что показатели составили 0,2% и 2,1% соответственно.



Цены на продовольствие в США в июле в месячном выражении не изменились, на энергоносители - выросли на 1,3%. В годовом выражении продукты питания подорожали на 1,8%, а энергоносители подешевели на 2%.

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