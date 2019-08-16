https://news.day.az/world/1147760.html Последствия тайфуна принесли радость остроумному незнакомцу - ВИДЕО
Последствия тайфуна принесли радость остроумному незнакомцу - ВИДЕО
Тайфун Лекима принёс немало бед жителям нескольких стран. А вот кадры, снятые в провинции Ляонин (Китай), показывают, что кто-то сумел порадоваться буйству природы.
Остроумный незнакомец воспользовался тем, что многие улицы его города оказались затопленными, и придумал странное развлечение, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Он улёгся на надувной плот или матрас, привязанный к автомобилю, и таким образом совершил увлекательную поездку.
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