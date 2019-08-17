В Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет скончался американский актер, режиссер и сценарист Питер Фонда. Он был двукратным лауреатом премии "Золотой глобус", а также дважды номинирован на "Оскар". Информацию о смерти Питера Фонды сообщили его родственники, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В заявлении семьи Фонды говорится, что у Питера была дыхательная недостаточность из-за рака легких. Актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет.

Питер Фонда был частью большой голливудской семьи: его отец - актер Генри Фонда, а сестра - актриса Джейн Фонда. Дочь знаменитости - Бриджит Фонда - также стала актрисой.

Питер Фонда получил популярность благодаря фильмам "Беспечный ездок", "Рука напрокат", "Призрачный гонщик" и т.д. Он дважды становился лауреатом премии "Золотой Глобус" и дважды номинировался на "Оскар".

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