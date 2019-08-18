Оппозиционный Гражданский фонд по правам человека собирает очередную масштабную демонстрацию в центре Гонконга, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Демонстрация запланирована на 15.00 по местному времени в парке Виктория. Организаторы помимо демонстрации также собирались провести марш, однако полиция не дала согласия. На данный момент пока не известно, состоится ли марш, сами демонстранты в разговоре с РИА Новости сообщили, что будут участвовать только в демонстрации. В настоящее время в парк уже стекаются протестующие, многие уже сидят на земле, несмотря на дождливую погоду. На территории парка развернуты палатки Красного креста Гонконга для оказания первой помощи в случае необходимости, в палатках дежурят десятки медиков.

Организаторы ожидают, что в акции примут участие около 300 тысяч человек.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Протестующие считают, что он позволит вести борьбу с критиками власти и активистами.

Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, и протесты продолжились.

В настоящее время протестующие требуют удовлетворения пяти требований: полный отзыв рассмотрения закона об экстрадиции, использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов, освобождение всех арестованных ранее демонстрантов, независимое расследование действий полиции во время протестов, введение всеобщих выборов.

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