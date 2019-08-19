Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад призвал власти Великобритании отказаться от планов по сокращению импорта пальмового масла, используемого при производстве биотоплива. Об этом глава правительства написал в понедельник в своей авторской колонке для агентства Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новая позиция [Лондона к закупкам] пальмового масла, свободная от влияния заинтересованных групп [в ЕС], может улучшить условия для торговли между Великобританией и Юго-Восточной Азией, - подчеркнул Мохамад. - Мы надеемся избежать торговой войны с Европой. Но если что-то произойдет, Лондон не обязан оказываться в центре противостояния".

8 апреля Малайзия и Индонезия, которые производят 90% объемов мирового пальмового масла, направили ноту протеста ЕС в связи с планами союза отказаться от данного вида сырья. Куала-Лумпур пригрозил не закупать европейские истребители и заменить их самолетами китайского производства.

В январе 2018 года Европарламент поддержал пакет мер, направленных на реформирование энергетического рынка для сокращения потребления энергии и сохранения климата. В числе предложенных мер - запрет на использование пальмового масла при производстве биотоплива. В случае одобрения запрет вступит в силу в 2030 году.

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