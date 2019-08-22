https://news.day.az/world/1149314.html В Калифорнии самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе - ВИДЕО
В Калифорнии самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе - ВИДЕО
Самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе после неудачной попытки взлета.
Инцидент произошел в аэропорту штата Калифорния, в городе Оровилль. Самолет направлялся в Портленд, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Очевидцы сняли на видео, как небольшой самолет прервал разбег по полосе, после чего по неизвестной причине загорелся.
По предварительным данным, 10 пассажирам и членам экипажа удалось эвакуироваться.
Местная полиция опубликовала фотографии объятого пламенем самолета. Фюзеляж судна разломился на две части и выгорел практически полностью.
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