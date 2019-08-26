В турецкой провинции Анкара произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, землетрясение зафиксировано в 21:42 по местному времени.

Эпицентр подземных находился районе Енимахалле, очаг залегал на глубине семи километров.

Землетрясение также ощущалось в районах Чанкая, Алтындаг и Кечиорен.

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