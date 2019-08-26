https://news.day.az/world/1150275.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Анкара произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно сообщению, землетрясение зафиксировано в 21:42 по местному времени.
Эпицентр подземных находился районе Енимахалле, очаг залегал на глубине семи километров.
Землетрясение также ощущалось в районах Чанкая, Алтындаг и Кечиорен.
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