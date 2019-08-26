Ответственный за подготовку эмиратских космонавтов Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае выбрал доцента кафедры семейной медицины медицинского университета имени Мухаммеда бен Рашида доктора Ханан ас-Сувейди в качестве бортового хирурга на время полета на МКС первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции директор программы подготовки космонавтов ОАЭ Салем аль-Марри, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Эмиратский врач будет принимать аль-Мансури после его возвращения. Ее роль будут заключаться в проверке состояния здоровья космонавтов во время двухнедельного карантина перед полетом. Она будет следить за состоянием здоровья аль-Мансури во время его пребывания на МКС. Когда он вернется на Землю, она вместе с международной медицинской командой будет обследовать космонавтов в медицинском лагере в месте приземления. Также она продолжит некоторое время наблюдать за его здоровьем после возвращения на Землю", - пояснил аль-Марри.



Он уточнил, что ас-Сувейди - выпускница университета ОАЭ 2005 года как семейный доктор, кроме того, у нее есть магистерская степень Гарвардского университета.

Центр имени Мухаммеда бен Рашида ранее сообщил, что первый космонавт ОАЭ, которым определен Хаззаа аль-Мансури, пробудет на орбите восемь дней. На сайте госкорпорации "Роскосмос" говорится, что старт планируется с Байконура 25 сентября. Компанию в полете на "Союзе МС-15", как в свою очередь отмечается на сайте НАСА, первому эмиратскому космонавту составят российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир.



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