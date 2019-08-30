Следователи в Бельгии расследуют дело о манипулировании данными тахографов для дальнобойщиков, есть подозрения, что выявленная схема могла использоваться по всей Европе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Бельгийской федеральной прокуратурой вместе с федеральной дорожной полицией выявлено, возможно, очень крупное мошенничество с тахографами. Могут быть затронуты тысячи грузовиков", - сообщил в пятницу в своем Twitter представитель ведомства Эрик ван Дюиз.

Детали расследования стали известны телерадиокомпании RTBF. Согласно этой информации, расследование касается случаев взлома программного обеспечения, используемого в тахографах, которые регистрируют время работы водителей.

"Манипуляция позволяет отключить запись тахографа без каких-либо следов", - сообщает RTBF. Случаи были выявлены в нескольких транспортных компаниях в Бельгии и Нидерландах. При этом в рамках дела были задержаны двое граждан Польши.

Следствие также полагает, что программное обеспечение для манипулирования приборами могло продаваться по всей Европе.

Тахограф - устройство, регистрирующее скорость, режим труда и отдыха водителей и членов экипажа.

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