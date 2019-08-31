30 жителей Гюмри были госпитализированы в инфекционную противотуберкулезную больницу города накануне поздно вечером.

Как сообщает пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook, они были госпитализированы приблизительно в 22:00 с рвотой и острыми болями желудка, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"В результате мероприятий, предпринятых специалистами министерства выяснилось, что все они участвовали в свадебном застолье, организованном в ресторане "Двин" Гюмри", - написала Никогосян.

По ее словам, у госпитализированных были взяты образцы для лабораторных исследований.

"По предварительной версии, причиной госпитализации больных является пища. По состоянию на 12.00 31 августа госпитализировано 30 человек, состояние которых оценивается как легкой и средней тяжести. Работы продолжаются", - написала Никогосян.

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