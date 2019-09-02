Несмотря на то, что многие собаки обожают мягкие игрушки, обращаются они с ними не слишком аккуратно.

Именно поэтому такие игрушки частенько рвутся, но главной героине этого видеоролика по кличке Эбби очень повезло - её хозяйка умеет шить, так что женщина всегда способна привести испорченную игрушку в порядок.

Как передает Day.Az со ссылкой на 120.su, зрителей особенно повеселило и умилило то, с каким встревоженным выражением, смешанным с надеждой, Эбби следила за операцией. Когда же хозяйка показала ей выздоровевшую игрушку, собака, конечно же, пришла в восторг.

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