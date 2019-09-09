В Великобритании мужчину лишили водительских прав на три года после того, как он отвлекся во время движения и попал в аварию, завершившуюся смертью пешехода. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В августе 2018 года 31-летний уроженец Литвы Эдвинас Гилиус (Edvinas Gilius) поворачивал направо на оживленном перекрестке в городе Брадфорд, графство Уэст-Йоркшир на севере Англии. Неожиданно перед его лицом с потолка салона свесился паук.

Испуганный водитель попытался смахнуть членистоногое и потерял управление. Его Mercedes-Benz C220 заехал на тротуар и врезался в столб.

Столб упал на голову 58-летней Джанет Кавуд (Janet Cawood), собиравшейся перейти дорогу по пешеходному переходу, женщина потеряла сознание. Ее немедленно доставили в больницу с серьезными многочисленными травмами головы, включая переломы основания черепа. Она скончалась через 13 дней после аварии.

Гилиус признал себя виновным. В пятницу, 6 сентября, Королевский суд Брадфорда приговорил его к году общественных работ и 220 часам неоплачиваемых работ. Мужчине предстоит выплатить 320 фунтов стерлингов в качестве компенсации судебных издержек, также его лишили права управлять автомобилем на три года. Судья отметил, что литовец искренне раскаивался в убийстве женщины и ни разу не садился за руль с момента аварии.

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