Президент Бразилии Жаир Болсонару успешно перенес операцию по удалению послеоперационной грыжи, передает агентство Блумберг со ссылкой на его хирурга.

Ранее бразильский лидер заявил, что 20 сентября отправится на сессию Генеральной Ассамблеи ООН даже в инвалидном кресле или на носилках после предстоящей операции, чтобы обсудить ситуацию в регионе Амазонии.

Агентство отмечает, что это уже четвертая операция для бразильского лидера. Он прибыл в больницу Vila Nova Star в городе Сан-Паулу в субботу. Хирург Антониу Луис Маседу (Antonio Luiz Macedo) уточнил, что хирургическое вмешательство продлилось более пяти часов и закончилось около 15.40 по среднему времени по Гринвичу.

"Процедура прошла успешно... Президент уже перенес три крупные операции", - заявил медик в эфире телеканала G1.

Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября 2018 года, почти ровно за месяц до выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений в этом районе тела пострадавшего. С тех пор президент перенес несколько операций. Врачи заявили, что после операции, которая должна пройти в воскресенье, Болсонару потребуется 10 дней отдыха.

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