Власти столичного региона Франции Иль-де-Франс планируют начать проверку качества воздуха в квартирах местных жителей в рамках масштабной кампании по борьбе за повышение его чистоты. Об этом заявила в понедельник глава региона Валери Пекресс в эфире телеканала France 2, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Загрязнение воздуха присутствует и в квартирах. Речь идет об аэрозолях, продуктах бытовой химии. Необходимо замерять такое загрязнение и не перекладывать всю вину на аграриев за чистоту воздуха, которым мы дышим", - подчеркнула она. Пекресс добавила, что научные исследования в помещениях будут проводить специалисты государственной ассоциации Airparif. По словам главы региона, проверки начнутся уже в этом году.

Вторым инновационным направлением в борьбе за экологию должен стать мониторинг наличия в воздухе ультра-мелких частиц размером менее 100 нанометров. Для сравнения, сейчас станции контроля качества воздуха отслеживают лишь загрязнение частицами размером 10 микрон (PM10) и меньше (в частности, PM2.5). По словам Пекресс, эти ультра-мелкие частицы "проникают сквозь легкие и в отношении них не установлено никаких норм".

"Мы активно боремся с мелкими частицами PM10 и PM2.5, но здоровье людей все равно страдает. Так что мы намерены пойти дальше, - сказала Пекресс. - Первая станция Airparif [способная улавливать ультра-мелкие частицы] будет установлена в Париже на следующей неделе".

Вопрос о чистоте воздуха в квартирах уже неоднократно поднимали экологические организации, настаивающие на более жестком мониторинге рынка бытовой химии. В начале месяца Управление здравоохранения Франции подтвердило их опасения, заявив, что шесть элементов, которые могут вызывать эндокринные нарушения, и которые используются в бытовой химии и косметике, обнаружены в организме у всех представителей населения страны. Среди таких веществ специалисты называют бисфенолы, фталаты, парабены, этиленгликоль, замедлители горения на основе брома и перфторированные соединения.

Обследования и анализы были проведены в период 2014-2016 годов на основе репрезентативной выборки населения численностью в 2500 взрослых и 1100 детей, проживающих во французской метрополии. Это исследование, как подчеркивают в Управлении, послужит основой для дальнейшего установления допустимых норм загрязнения этими веществами. В ближайшее время Агентство санитарной безопасности Франции (Anses) должно составить список, куда войдут шесть этих веществ.

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