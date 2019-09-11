Британские службы во вторник перехватили более 80 мигрантов, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Telegraph.

Как сообщает издание, в общей сложности за один день таможенные службы задержали 86 мигрантов, что является рекордным показателем. По данным МВД, граждане восьми стран - Ирана, Ирака, Турции, Афганистана, Пакистана, Филиппин, Вьетнама и Эфиопии - переплывали Ла-Манш на шести лодках. При этом двум группам мигрантов удалось доплыть до берега и высадиться в районе графства Восточный Сассекс.

По данным Telegraph, всего с начала года на территорию Британии по морю прибыли 1256 человек.

Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.

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