https://news.day.az/world/1156256.html Стрельба в США, есть погибший
Стрельба в США, есть погибший
По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, неизвестный открыл огонь по людям на станции легкого метро в ночь с пятницы на субботу. В результате инцидента пострадали как минимум три человека, один скончался в больнице.
Полиция ведет поиск подозреваемого, начато расследование. Мотивы нападавшего неизвестны, однако CNN не исключает, что инцидент мог носить бытовой характер.
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