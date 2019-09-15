Несколько тысяч мирных жителей вышли с территорий, подконтрольных боевикам в сирийской провинции Идлиб, через гуманитарный коридор Суран. Об этом сообщает гостелевидение Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

МИД Сирии объявил 22 августа об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей в деревне Суран на севере провинции Хама под защитой сирийской армии.

"Несколько тысяч граждан вернулись через гуманитарный коридор в Суране в свои деревни на севере провинции Хама и на юге Идлиба, освобожденные от терроризма", - передает телеканал Ikhbariya.

Сирийская правительственная армия 31 августа в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.

В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.



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