Саудовская Аравия уведомила покупателей своей нефти о вероятных перебоях с поставками нефти, намеченными на начало октября. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, уведомления были разосланы как минимум четырем покупателям. В них говорится, что поставки будут перенесены как минимум до конца месяца. Это связано с сокращением объемов добычи после атаки беспилотников на месторождения государственной нефтяной компании Saudi Aramco, состоявшейся 14 сентября.

Такие уведомления свидетельствуют о том, что сбои в добыче нефти могут оказаться серьезнее, чем предполагалось и на их устранение может потребоваться не несколько дней, как предполагалось изначально, а несколько недель или даже месяцев, отмечают авторы.

Saudi Aramco отдельно подчеркивает, что все обязательства перед поставщиками будут выполнены в полном объеме. Однако сама по себе ситуация может вынудить покупателей искать альтернативные источники поставок, такие как эмират Абу-Даби, отмечают опрошенные изданием эксперты.

14 сентября стало известно о пожарах на двух объектах Saudi Aramco. Позднее выяснилось, что они были вызваны атакой беспилотных аппаратов. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США обвиняют власти Ирана. После инцидента цена на нефть выросла на 15 процентов. Саудовская Аравия уже возобновила отгрузку нефти, однако не в полном объеме.

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