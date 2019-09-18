Автомобиль въехал во вторник в вестибюль жилого высотного здания Trump Plaza в городе Нью-Рошелл (штат Нью-Йорк). Пострадал один человек, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, водитель машины, судя по всему, действовал непреднамеренно. Пострадал человек, находившийся во время инцидента в вестибюле высотки.

Репортер телекомпании Тони Айелло одним из первых оказался на месте происшествия. Журналист разместил в интернете видео и снимки разрушений на первом этаже Trump Plaza.

Высотка насчитает 40 этажей и относится к категории жилья класса люкс. Строительство башни было завершено в 2005 году.

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