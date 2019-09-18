Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает саудовское информационное агентство SPA.

Район действия "Международной структуры по безопасности на море" охватывает Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Оманский и Персидский заливы. Во главе коалиции стоят США.

"Цель этого международного альянса - защищать торговые суда путем обеспечения безопасности плавания, гарантировать морское судоходство и (функционирование) международной торговли, а также защищать интересы стран-членов альянса для усиления безопасности и сохранности торговых судов, проходящих через проливы", - сообщило агентство.

При этом для Саудовской Аравии в данном случае целью стала "поддержка и сдерживание угроз в адрес морского судоходства и общемировой торговли". Кроме того, саудовская сторона стремится обеспечить "глобальную энергетическую безопасность" и "непрерывный приток энергоносителей в мировую экономику".

В ночь на 14 сентября на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения. В свою очередь, в МИД РФ решительно осудили атаки по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, однако рекомендовали не спешить с выводами о том, кто стоит за ударами.

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