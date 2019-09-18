Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) за лето собрали более 200 тонн металлического мусора на островах Врангеля в Арктике и Большой Шантар в Охотском море, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.

"Военные экологи спрессовали более 1,7 тысячи единиц пустых металлических бочек общим весом около 55 тонн на острове Большой Шантар, и демонтировали одно ветхое строение. На острове Врангеля собрано и упаковано в специальные контейнеры более 150 тонн металлолома, а также проведена рекультивация около 2 гектаров земли", - цитирует агентство сообщение службы.

Металлический хлам вывезут с острова Врангеля до конца года, с Большого Шантара - в 2020-м. Сами экологи и оборудование уже переправлено на большую землю ветролетами.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!