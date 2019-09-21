Правоохранительные органы Франции задержали 30 человек в ходе акции "желтых жилетов" в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Также отмечается, что силы правопорядка провели более 596 тысяч предварительных проверок. Отмечается, что в основном задержания производились в районе вокзалов Парижа.



Ранее в районе площади Мадлен во французской столице началась очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Как передавал корреспондент РИА Новости, полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией. Французская полиция, в свою очередь, несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.



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