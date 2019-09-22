https://news.day.az/world/1158672.html В Китае грузовик наехал на толпу, много погибших и пострадавших
В Китае грузовик наехал на толпу, много погибших и пострадавших
При наезде грузового автомобиля на толпу пешеходов в городе Сянтань провинции Хунань в центральной части Китая 10 человек погибли, 16 получили ранения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила дорожная служба Министерства общественной безопасности КНР.
Как говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в социальной сети Weibo, инцидент произошел в воскресенье в 08:40 утра по местному времени. Все пострадавшие отправлены в ближайшие больницы. Водитель грузовика задержан, ведется следствие.
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