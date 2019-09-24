Великобритания, Франция и Германия считают очевидным фактом то, что Иран стоял за недавней атакой на НПЗ Саудовской Аравии. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН по итогам встречи британского премьер-министра Бориса Джонсона, французского президента Эмманюэля Макрона и германского канцлера Ангелы Меркель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам ясно, что ответственность за это нападение несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет. Мы поддерживаем текущие расследования, чтобы установить все детали", - отмечается в коммюнике, поступившем в агентство.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!