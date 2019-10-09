Европарламент (ЕП) поддержит новую отсрочку выхода Великобритании из ЕС (Brexit), если она будет необходима для нового референдума о членстве в ЕС или внеочередных выборов в Великобритании. Об этом заявил в среду глава Европарламента Давид Сассоли в ходе встречи со спикером Палаты общин британского парламента Джоном Беркоу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европейский парламент поддержит запрос британского правительства по продлению периода выхода (после 31 октября - прим. ТАСС), чтобы дать время для проведения внеочередных выборов или референдума в Великобритании", - цитирует Сассоли пресс-служба Европарламента в опубликованном в среду заявлении. "Джон Беркоу и я полностью согласились о важности роли, которую наши парламенты играют в деле Brexit. Есть также общее понимание, что неорганизованный выход Великобритании из ЕС будет противоречить интересам европейских и британских граждан", - отметил Сассоли.

Европарламенту принадлежит лишь консультативный голос в решении вопроса о предоставление новой отсрочки Лондону по Brexit, однако позиция Европарламента в данном вопросе всегда была близка позиции исполнительной власти ЕС. Решение по отсрочке должны принять лидеры 27 остающихся государств на саммите в Брюсселе. Оно может быть принято на плановом саммите 17-18 октября, если к этому моменту просьба о продлении Brexit поступит из Лондона. Если же такая просьба последует после 18 октября, может возникнуть необходимость созвать до конца месяца еще один экстренный саммит ЕС.

8 октября Сассоли по итогам переговоров с премьером Великобритании Борисом Джонсоном сообщил, что на данный момент никакого прогресса на переговорах между Брюсселем и Лондоном нет. Он подчеркнул, что ЕС остается тверд в своем отказе пересматривать достигнутое в 2018 году соглашение с Великобританией, в особенности в разделе обязательств Лондона по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

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