Китай планирует ужесточить визовые ограничения для граждан США, имеющих связи с "антикитайскими" организациями, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Министерство общественной безопасности КНР уже несколько месяцев работает над правилами, ограничивающими возможности лиц, нанятых или спонсируемых американскими спецслужбами и правозащитными группами, совершать поездки в Китай. Предлагаемые изменения следуют за введением США в мае более жестких правил выдачи виз китайским ученым.



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