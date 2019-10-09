Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.



В указе говорится, что советник Путина покидает пост с 9 октября 2019 года.



До это СМИ писали, что Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), где займет должность министра по интеграции и макроэкономике. Он сменит на посту Татьяну Волкову, которая стала главой офиса ООН в Женеве.



До перехода на работу в Кремле Глазьев был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза и занимался формированием Единого экономического пространства.

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