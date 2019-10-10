В южной провинции Ирана обнаружено крупное газовое месторождение, сообщило агентство Fars со ссылкой на слова директора департамента разведки Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Сайеда Салеха Хенди, передает Day.Az со ссылкой на vestifinance.



"Огромные запасы газа были обнаружены в южной провинции Ирана Фарсе после года активной разведки в регионе", - говорится в сообщении агентства.



Согласно сообщению исследователи Ирана полагают, что запасов газа хватит на 16 лет потребления Тегераном.



Кроме того, отмечается, что дальнейшие подробности будут раскрыты управляющим директором Национальной иранской нефтяной компании.



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