На месте наблюдается открытое горение, валит черный дым, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ранее стало известно, что пострадали 9 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным газеты Kronen Zeitung, взрыв произошел на станции по переработке мусора на территории аэропорта в австрийском городе Хёршинг.

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