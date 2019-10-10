https://news.day.az/world/1164473.html Сильный взрыв в аэропорту в Австрии - ВИДЕО
Сильный взрыв в аэропорту в Австрии - ВИДЕО
На месте наблюдается открытое горение, валит черный дым, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ранее стало известно, что пострадали 9 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По данным газеты Kronen Zeitung, взрыв произошел на станции по переработке мусора на территории аэропорта в австрийском городе Хёршинг.
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