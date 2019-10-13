https://news.day.az/world/1165309.html В Тунисе пройдет второй тур президентских выборов
В Тунисе пройдет второй тур президентских выборов
Второй тур досрочных президентских выборов пройдет в Тунисе в воскресенье. В нем примут участие независимый кандидат Каис Саид и лидер партии "Сердце Туниса" медиамагнат Набиль Каруи, выпущенный в преддверии голосования из тюрьмы, куда он был помещен по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В первом туре два кандидата получили наибольшее количество голосов - 18,4% и 15,6% соответственно.
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