Турецкие войска захватили приграничный населенный пункт Сулук в северо-восточной части сирийской провинции Ракка. Об этом сообщает гостелевидение Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук на северо-востоке (провинции - ред.) Ракка", - передает телеканал Ikhbariya.

В субботу минобороны Турции заявило, что стратегически важный город Рас эль-Айн взят под контроль вооруженными силами Турции и оппозиционной "Сирийской национальной армией", которые ведут наступление на севере Сирии.



Турецкая операция в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.

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