Соединенные Штаты уже вывезли самых опасных боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), содержавшихся в тюрьмах в Сирии, теперь страны Европы должны забрать себе остальных. Об этом, как передает ТАСС, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter.

"В руках у США находятся самые опасные из числа преступников ИГ. Турция и курды не должны позволить им (остальным боевикам ИГ - прим. ТАСС) сбежать. Европа должна была забрать их после множества запросов. Им следует сделать это сейчас. Мы никогда не пустим и не позволим ввезти их в Соединенные Штаты", - заявил он.

В четверг Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков: британцев Александа Коти и аш-Шафи Эльшейха, которые являлись членами входящего в ряды ИГ отряда террористов под названием Beatles. Британцам приписывают расправы над 27 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом. Этот отряд террористов получил свое название из-за британского акцента.

Отмечалось, что американская сторона планирует переправить двух террористов в Соединенные Штаты для привлечения к ответственности.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!