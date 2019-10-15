https://news.day.az/world/1165840.html Трамп анонсировал введение санкций против Турции
Трамп анонсировал введение санкций против Турции
Президент США Дональд Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии и пригрозил Анкаре дополнительными, более тяжелыми последствиями.
"Я скоро подпишу исполнительный указ, которым распоряжусь ввести санкции против нынешних и бывших чиновников правительства Турции", - заявил он в Twitter.
Кроме того, американский лидер намерен повысить тарифы на турецкую сталь до 50%.
Также он добавил, что торговые переговоры будут немедленно прекращены, в том числе по сделке на $100 млрд.
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