Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану, из которого вышли США, должен быть сохранен, для этого необходимо предпринять ряд шагов, заявила замгенсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, передает РИА Новости.

"Мы всегда называли иранскую ядерную сделку большим успехом для режима нераспространения ядерного оружия. Эта договоренность стала важным инструментом предотвращения распространения ядерного оружия в этот регион. Поэтому мы, конечно, хотели, чтобы сделка оставалась в силе, но, к сожалению, одна из сторон из нее вышла", - сказала она в интервью газете "Коммерсант".

"Нам сейчас необходимо предпринять ряд шагов", - сообщила Накамицу, отвечая на вопрос, можно ли спасти СВПД.

"Во-первых, важно, чтобы все участники СВПД и государства региона воздержались от каких-либо провокационных шагов, которые потенциально могут обострить и без того очень хрупкую ситуацию в регионе. Во-вторых, мы должны обеспечить максимальную поддержку работы МАГАТЭ, эта организация выполняет профессиональную работу технического характера. Ее представители продолжают посещать Иран и, мы надеемся, что им будет оказана максимальная поддержка", - отметила замгенсека ООН.

В-третьих, по ее словам, поддержка должна оказываться всем странам и организациям, которые занимаются торговлей с Ираном на законных основаниях. "Важно, чтобы экономическое сотрудничество и торговля с Ираном в законных рамках продолжали развиваться, с тем чтобы у Тегерана был стимул проявлять сдерживание и сохранять приверженность сделке", - подчеркнула Накамицу.

В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!