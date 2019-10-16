Турецкий президент Реджеп Эрдоган намеревается вывести войска из Сирии, когда операция "Источник мира" завершится. Это произойдет после ликвидации находящихся там террористических группировок.

"Как только он эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии", - заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Однако пока он затруднился спрогнозировать сроки завершения кампании.

Лаврентьев подчеркнул, что Россия выступает против того, чтобы турецкие войска находились в Сирии на постоянной основе, информирует ТАСС. Он также напомнил, что согласно Аданскому соглашению 1998 года, турецкие войска могут заходить на территорию Сирии на глубину до пяти километров для борьбы с курдами.

Эрдоган ранее заявлял, что главная цель Турции - очистить Сирию от боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") и курдских Отрядов народной самообороны. Анкара намерена создать зону безопасности глубиной около 30-35 километров от своей границы на территории Сирии.

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