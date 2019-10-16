По информации агентства Reuters, ссылающегося на источник, ВВС США совершили пролет над турецкими войсками, находящимися на северо-востоке Сирии.

Утверждается, что пролет был совершен "для демонстрации силы" после того, как турецкие войска подошли слишком близко к месту дислокации американских военных.

По разным данным, пролет совершили от одного до нескольких американских боевых самолетов и вертолетов. Так, по информации телеканала Fox News, в небо были подняты истребители F-15 и ударные вертолеты AH-64, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщалось. 9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", начавшейся с авиаударов турецких ВВС по позициям курдских формирований. Цель операции - создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

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