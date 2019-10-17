https://news.day.az/world/1166814.html Саммит ЕС утвердил дату Brexit
Саммит ЕС утвердил дату Brexit
Участники саммита ЕС пришли к договоренности о параметрах выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что датой выхода было назначено1 ноября.
Уточняется, что Brexit состоится при условии, если все необходимые документы будут ратифицированы парламентом Великобритании в срок.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре