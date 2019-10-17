Участники саммита ЕС пришли к договоренности о параметрах выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что датой выхода было назначено1 ноября.

Уточняется, что Brexit состоится при условии, если все необходимые документы будут ратифицированы парламентом Великобритании в срок.

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