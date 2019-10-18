Самолет ливанской компании Middle East Airlines, совершавший регулярный рейс из столицы Катара Дохи в ливанский Бейрут, был вынужден запросить экстренную посадку в международном порту Эль-Кувейта из-за рождения ребенка на борту лайнера. Об этом сообщил портал Airlive, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, одна из пассажирок родила буквально через несколько минут после взлета. В тот момент самолет уже находился в воздушном пространстве Ирака.

Роды принимали члены команды лайнера, которые ранее прошли подготовку по специальной программе действий экипажа в экстремальных ситуациях. Все заботы о новорожденной до приземления в аэропорту Эль-Кувейта также взяли на себя стюардессы.

Мама и новорожденная были доставлены в одну из клиник столицы Кувейта. В настоящее время они чувствуют себя нормально.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!