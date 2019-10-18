В центре Барселоны недалеко от здания Национальной полиции начались беспорядки.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сепаратисты и радикалы под крики "ни шагу назад" направились к полицейскому управлению, перед которым были выставлены несколько автофургонов.

Силовики попытались остановить их резиновыми пулями и дубинками. Радикалы начали в ответ бросать металлические шарики, камни и бутылки.

Они переворачивают и поджигают мусорные контейнеры, вырывают дорожные указатели, громят витрины и строят баррикады. Над центром города поднимается дым и барражирует вертолет.

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