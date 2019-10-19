В Турции в результате несчастного случая погибла пятилетняя девочка из России. Об этом сообщает агентство DHA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

ЧП произошло в городе Кемер, где девочка отдыхала с 10-летним братом и родителями. Семья арендовала трехместный электровелосипед и отправилась в каньон Гейнюк. Отец не справился с управлением на горной дороге, из-за чего велосипед выкатился за пределы трассы. Девочка упала и получила тяжелые травмы, другие члены семьи отделались ушибами.

Отца с дочерью на руках и других пострадавших доставил в больницу Кемера проезжавший мимо водитель. Девочку поместили в реанимационное отделение, однако врачи не смогли спасти ей жизнь. Тело направили в морг для вскрытия.

Остальных членов семьи выписали после оказания медицинской помощи.

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