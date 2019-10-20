https://news.day.az/world/1167479.html В Гонконге полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, сообщает газета South China Morning Post.
Наибольшее скопление демонстрантов наблюдается в районе Чимсачей, по сообщениям издания, протестующие бросают коктейли "Молотова" в здание полицейского участка. Не менее семи станций метро были закрыты из соображений безопасности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Полиция заявила, что вскоре начнет задержания и разгон демонстрантов, которые участвуют в несанкционированной акции протеста.
Полиция также задержала двух человек, их обвиняют в хранении оружия и передаче его протестующим.
В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Нарушители запрета могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
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