Группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук на севере страны. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям источников, в Ирак также было переброшено около 100 единиц бронетехники.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Айн-эль-Араб (также известен как Кобани) в 150 км от Алеппо на севере Сирии. В тот же день силы коалиции оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики.

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