Премьер-министр России Дмитрий Медведев констатирует, что иностранные инвесторы не теряют интерес к РФ, несмотря на санкции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ослабления интереса к России в целом не произошло, напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИИ (Консультационный совет по иностранным инвестициям) продолжал расти", - сказал председатель правительства на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ. По его данным, "за последние пять лет - период непростой - объем инвестиций увеличился приблизительно на 50%". "Почувствуйте разницу и зависимость между различными формами давления и инвестированием", - заметил глава кабинета министров.

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