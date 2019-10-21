В Америке на одну достопримечательность стало больше. Сейчас к той самой лестнице Джокера, на которой главный герой одноименного фильма исполнил свой легендарный танец, съезжаются поклонники со всего мира, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Неприметный подъем обнаружили в Бронксе и отметили на всех виртуальных картах.

Теперь в район, который имеет дурную славу из-за высокого уровня преступности, хлынули туристы, чтобы повторить самые известные движения кумира.

В Сети для флешмоба даже появился хэштэг joker-stairs, за несколько дней он набрал порядка тысячи публикаций с фото и видео.

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