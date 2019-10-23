Госдепартамент США пока не определился, подпадает ли покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 под действие американского закона CAATSA, который предусматривает введение санкций, заявил заместитель помощника госсекретаря Мэтью Палмер.

"Этот вопрос сейчас рассматривается в рамках процесса (реализации закона). Не могу забегать вперед каких-либо решений относительно санкций по CAATSA", - заявил Палмер на слушаниях в сенате во вторник, отвечая на вопрос сенатора-демократа Боба Менендеса о том, подпадает ли покупка С-400 под действие закона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На уточняющий вопрос, считается ли такая покупка "существенной транзакцией" с Россией, против которой и был введен закон, представитель госдепартамента не смог дать ответ, сообщив лишь, что именно это сейчас выясняют в ведомстве.

"Вау! Какой сигнал мы посылаем миру!.. Если покупка С-400 не является существенной военной транзакцией из России, тогда ничто ей не является", - возмутился Менендес, который был одним из авторов закона.

Вашингтон ранее требовал от Анкары отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. После начала поставок российских комплексов США исключили Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35. Кроме того, американские власти угрожают ввести санкции в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки. Последний этап поставок в Турцию С-400 ожидается в ноябре-декабре, сообщил ранее президент страны Тайип Эрдоган.

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