В Армении бастуют машинисты «Российских железных дорог»
Машинисты ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД), управляющего армянской железной дорогой, проводят забастовку во втором по величине городе Армении Гюмри, требуя повышения зарплат на 30%, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В результате забастовки движение электропоездов, связывающих город с Ереваном, прервано.
ЮКЖД пока никак не комментирует ситуацию.
В ноябре 2018 года бастовали сотрудники локомотивного депо Гюмри, добившиеся в конце концов полагающихся им надбавок.
ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами.
Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" 13 февраля 2008 г. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
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