США сняли санкции против минобороны и минэнерго Турции, а также глав этих ведомств, сообщило в среду американское министерство финансов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Из санкционных списков исключены министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Санкции против них были введены в связи с ситуацией в Сирии, однако после объявления о прекращении военной операции и создании зоны безопасности на границе Турции и САР президент США Дональд Трамп заявил, что они будут сняты.

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