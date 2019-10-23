https://news.day.az/world/1168655.html США сняли санкции с Турции, введенные из-за операции в Сирии
США сняли санкции с Турции, введенные из-за операции в Сирии
США сняли санкции против минобороны и минэнерго Турции, а также глав этих ведомств, сообщило в среду американское министерство финансов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Из санкционных списков исключены министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.
Санкции против них были введены в связи с ситуацией в Сирии, однако после объявления о прекращении военной операции и создании зоны безопасности на границе Турции и САР президент США Дональд Трамп заявил, что они будут сняты.
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